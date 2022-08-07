Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz

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Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı: DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma

Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’in üzerine yürüdü. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Enginyurt ve korumasının saldırısı sonrası Latif Şimşek, Şişli Emniyeti'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Şimşek’i darp eden Enginyurt’un koruması hakkında ise gözaltı kararı verildi.