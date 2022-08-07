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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: İsrailin saldırılarını şiddetle kınıyoruz​
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.

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