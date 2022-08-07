Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz.
İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya Düzenlenen Baskınlar Hk. https://t.co/3BpWJJpL4C pic.twitter.com/tvo0N3DUDj
İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya Düzenlenen Baskınlar Hk. https://t.co/3BpWJJpL4C pic.twitter.com/tvo0N3DUDj— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 7, 2022
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