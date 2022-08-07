Gündem Dışişlerinden İsraile Mescid-i Aksa tepkisi
ANKARA

Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişlerinden İsraile Mescid-i Aksa tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları, ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya yapılan baskıyı ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını kınadı.

Açıklama, "Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden sözkonusu tahrikkar eylemler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır" denildi.

Bakanlık, İsrail Hükümeti'ne, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yineledi.

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