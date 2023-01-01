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Dışişleri Bakanlığı: Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

16:38 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle;

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasını "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleriyle kınadı.


Bakanlık, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılması hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Provokatif eylemin "bir nefret suçu" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı.


Açıklamada, İsveç ve uluslararası toplum tedbir almaya davet edilerek "İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yaptı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştiren Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.


İsveç İslam düşmanı siyasetçiye 2017'den bu yana göz yumuyor: Paludan provokasyonlarını polis korumasıyla yapıyor
İsveç İslam düşmanı siyasetçiye 2017'den bu yana göz yumuyor: Paludan provokasyonlarını polis korumasıyla yapıyor

İsveç'te geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu açıklayan İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'a izin verildi. Irkçı siyasetçinin eylemlerine yıllardır göz yuman İsveç hükümeti, Paludan'ın daha önce yaptığı başvurulara da onay vermişti. Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor. 2021'de ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam eden Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde eylemlerini sürdürmüştü.

#Dışişleri Bakanlığı
#eylem
#saldırı
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Dışişleri Bakanlığı: Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz
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