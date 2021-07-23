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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Maraş açılımıyla ilgili asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Maraş açılımı konusunda BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddettiklerini bildirdi. KKTC Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin tepki gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanlığı: Maraş açılımıyla ilgili asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Maraş açılımı konusunda BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddettiklerini açıkladı.

Bakanlık ayrıca BM Güvenlik Konseyi’ni, Rum-Yunan ikilisinin yanıltıcı propagandasından kurtulmaya, KKTC’nin Maraş konusunda hukuka uygun olarak attığı adımları desteklemeye davet ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 20 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan, Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan Başkanlık Açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyor ve bunlara ilişkin KKTC'nin verdiği cevapları tamamıyla paylaşıyoruz.

Bu açıklamalar Maraş'ın KKTC toprağı olmadığı, KKTC'nin Maraş'taki mülklere el koyacağı ve buraya mülkiyet hakları hilafına yerleşimciler getireceği gibi mesnetsiz iddialara ve Rum-Yunan kara propagandasına dayanmaktadır.

Maraş, KKTC toprağı olup, KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde zamanında yerleşime açılmamış, askeri bölge olarak ilan edilmiştir.

KKTC Hükümeti, geçtiğimiz Ekim ayında 47 yıldır kapalı tutulan ve artık çevresel tehlikeler de yaratmaya başlayan Maraş'ın iki ana caddesini ve plajını halka açmış, son olarak da Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden pilot bölgenin askeri bölge statüsünü kaldırmıştır.

KKTC makamlarınca Maraş açılımı kapsamında alınan tüm kararlar mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde olup, uluslararası hukukla tamamen uyum içerisindedir. İddia edildiğinin aksine, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edilmesi sözkonusu değildir. Kaldı ki BM Güvenlik Konseyi kararları mülkiyet ve egemenlik haklarının üzerinde değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızca ifade edildiği üzere, bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşmayacak, herkesin yararına olacak şekilde, mevcut mağduriyetler giderilecektir.

Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi maalesef Kıbrıs meselesinde de sahadaki gerçekleri görmemekte ısrar etmektedir.

Onyıllarca süren çabalar, Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen, Kıbrıs Rum yönetiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle, iki kesimli, iki toplumlu federal çözüme ulaşılmasını sağlayamamıştır. Taraflar arasında bu model üzerinde görüş birliği yokken, halen federal çözümde ısrar etmek artık Konsey'in itibarına zarar vermektedir.

Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasına yönelik yeni bir müzakerenin başlaması, ancak Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkündür.

Bu anlayışla, BM Güvenlik Konseyi'ni, Rum-Yunan ikilisinin yanıltıcı propagandasından kurtulmaya, ayrıca KKTC'nin, Maraş konusunda hukuka uygun olarak attığı adımlarını ve Cenevre'de sunduğu yapıcı ve gerçekçi önerisini desteklemeye davet ediyoruz.

Kıbrıs Rum tarafını hukuka aykırı şekilde AB'ye alan, hatta bu kararın siyasi olduğunu da pişkince söyleyen AB'nin ve o dönemdeki hukuksuzluğa arka çıkan bazı Avrupa ülkelerinin şimdi hukuktan dem vurmasının hiçbir değeri yoktur. Bu güruhun bize hukuk dersi vermeye kalkması ise tam bir garabettir.

Bu güruhu ve uluslararası toplumu bir kez daha Ada'daki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkına yaptıkları haksızlıklara son vermeye, Kıbrıs Türk halkının iradesine ve 1960'ta kazandığı egemen eşitliğine ve eşit statüsüne saygı göstermeye çağırıyoruz."

KKTC DE TEPKİ GÖSTERDİ

KKTC Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür" ifadelerine yer verdi.

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