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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Rusyanın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.
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Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz” denildi.

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