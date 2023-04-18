Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan tahliyeler başlayacak

Sudan’da iki gündür devam eden çatışmalar, bugün de devam ediyor. Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalarda 97 sivil hayatını kaybetti, 365 kişi ise yaralandı. Sudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Komutanı ve Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, "Uluslararası toplum şimdi harekete geçmeli" çağrısında bulundu. Hem HDK hem de ordu, sosyal medya platformlarını kullanarak “zafere yakın olduklarını” iddia ediyor. Peki çatışmalar neden başladı, HDK nedir? Kim nerede ne zaman kuruldu?