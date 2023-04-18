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Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan tahliyeler başlayacak

Dışişleri Bakanlığı; Sudan’daki Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini belirterek, uygun güvenlik ve lojistik koşulları oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşların Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacağını duyurdu.

16:01 . 18/04/2023 الثلاثاء
DHA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden şiddetli çatışmaların kaygıyla takip edildiği belirtildi. Ramazan Bayramı’na yaklaşılan bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafın da sükunete davet edildiği kaydedilerek, "Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

Sudan'daki Türk vatandaşların durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımakta. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır. Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır" denildi.

Vatandaşların bakanlık ve büyükelçilik duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz büyükelçiliğe kayıt yaptırmayanların Hartum Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi telefonlarını arayarak, bilgi ve taleplerini iletmeleri istendi.

Dışişleri Bakanlığı iletişim numaralarını paylaştı
Açıklamada, Sudan'daki Türk vatandaşlarının Bakanlık ve Büyükelçiliğin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğe kayıt yaptırmamış vatandaşların "
+249 90 094 27 38
", "
+249 91 273 41 02
", "
+249 90 028 54 58
" numaraları ile Hartum Büyükelçiliğini ya da "+90 312 292 29 29" numarasından Konsolosluk Çağrı Merkezini arayarak bilgilerini talepleriyle iletmesinin yararlı olacağı ifade edildi.
Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e yükseldiğini, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.




#Dışişleri Bakanlığı
#Sudan
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