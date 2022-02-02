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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır" denildi.

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Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Gine Bissau’da yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapıldı.

Yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından ülkedeki güven ve istikrara ortamının yeniden tesis edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Türkiye, seçimle iş başına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır. Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Bissau Cumhuriyeti’nin yanında olacaktır" açıklamasında bulunuldu.

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