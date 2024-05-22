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Dışişleri Bakanlığı: Üç ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz

Norveç hükümeti, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından konua ilişkin yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz." denildi.

10:54 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:07 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Norveç hükümeti, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

"Büyük memnuniyet duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz."
denildi.
Açıklamada,
"Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."
ifadeleri kullanıldı.

#Dışişleri Bakanlığı
#İspanya
#İrlanda
#Norveç
#Filistin
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