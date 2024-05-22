Dışişleri Bakanlığı: Üç ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz

"Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."