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Dışişleri Bakanlığı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. Yapılan açıklamada "Kopenhag'da, biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" açıklamasını yaptı.

21:35 . 25/07/2023 вторник
AA
Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara tepkiler dinmiyor.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara tepkiler dinmiyor.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,
"Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir.
" ifadelerine yer verildi.
Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp, toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada,
"Danimarka makamları, bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır."
ifadesi kullanıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerini kullandı.




#Dışişleri Bakanlığı
#Kur'an-ı Kerim
#Tepki
#Ömer Çelik
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