Dışişleri Bakanlığı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara tepkiler dinmiyor.
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılan hakkında yazılı açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerini kullandı.