Dışişleri Bakanlığı'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara tepki: En güçlü şekilde lanetliyoruz

"Kopenhag'da, dün gerçekleştirilen eylemlerin ardından, bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir.