Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan’a başsağlığı mesajı: Türkiye her türlü desteğe hazırdır

Afganistan 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Binden fazla kişi yaşamını yitirdi, en az 1500 kişi de yaralandı. Bölgede yüzlerce kişi enkaz altında kurtarılmayı beklerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Deprem, ülkede son 20 yılın en ölümcül felaketi olarak kayda geçti. Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında yaşanan deprem, en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesini etkiledi.