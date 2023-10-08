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Dışişleri Bakanlığı’ndan Afganistan’a başsağlığı mesajı: Türkiye her türlü desteğe hazırdır

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Herat Vilayetinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, “Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır” denildi.

Seda Ekinci
08:31 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakalnlığı

Dışişleri Bakalnlığı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Herat Vilayetinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi;

“Afganistan’ın Herat Vilayetinde dün (7 Ekim) meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 200’den fazla can kaybı yaşandığı ve 1000’den fazla yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır” denildi.

Çok sayıda deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde sarsıntılar meydana gelmişti.

Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle sadece Herat Devlet Hastanesi'ne 215 ölü ve 500 yaralının getirildiğini kaydetmişti.

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar da depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunmuştu.



#deprem
#afganistan
#TÜrkiye
#mesaj
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