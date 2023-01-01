Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Haklı endişeler giderilmedi gerekli tedbirler alındı

İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.