Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek: Haklı endişeler giderilmedi gerekli tedbirler alındı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Yıllardır hukuksuz yere işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.
"Haklı endişeler giderilmedi gerekli tedbirler alındı"
"Bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol sonuç odaklı görüşme"
Sonuç odaklı görüşme sürecinin devamının sağlanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.