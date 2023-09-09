Dışişleri Bakanlığı'ndan Fas için taziye mesajı: Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı Fas'ta meydana gelen ve 632 kişinin ölümüne neden olan deprem nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır.