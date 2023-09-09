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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fas için taziye mesajı: Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır

Dışişleri Bakanlığı, Fas'ta meydana gelen ve 632 kişinin ölümüne neden olan deprem nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında, "Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Seda Ekinci
10:27 . 9/09/2023 суббота
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Fas'ta meydana gelen ve 632 kişinin ölümüne neden olan deprem nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.


Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.


Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır.



#fas
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#dışişleri
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