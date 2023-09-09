Dışişleri Bakanlığı'ndan Fas için taziye mesajı: Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır

Fas'ın Marakeş kentinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce yaralı olduğunu bildirdi. Deprem sonrası halk sokaklara döküldü. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü ise meydana gelen depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, ekiplerin hasar gören ve kapanan yollar nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.