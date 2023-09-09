Türkiye'den Fas için taziye mesajı: Her türlü desteği sağlamaya hazırız

Fas'ta meydana gelen 632 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan deprem nedeniyle Türkiye'den Fas için destek mesajları yağdı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan mesajlarda, "Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan taziye mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, yaraların sarılması noktasında her türlü desteği vermeye hazırdır." paylaşımında bulundu.





Dışişleri Bakanlığı: Her türlü desteğe hazırız

Fas’ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.





Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.





Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan depremden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Fas halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kurtulmuş, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Fas'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.





AK Parti Sözcüsü Çelik: Acılarını paylaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fas’ta meydana gelen depremden dolayı Fas halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fas’ta meydana gelen depremden dolayı kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kardeş ülke Fas’ın yanındayız, acılarını paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Faslı kardeşlerimizin yardımına koşmak için hazırız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle arama kurtarma ekipleri, teknik ekipmanlar ve yardım malzemeleri ile yardıma hazır olduklarını, Faslı yetkililerden haber beklediklerini açıkladı.





Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız sizlerle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, tüm imkanlarımızla, arama kurtarma ekiplerimiz, teknik ekipmanlarımız ve yardım malzemelerimizle Faslı kardeşlerimizin yardımına koşmak için hazırız. Deprem acısını yakinen bilen bir millet olarak Faslı yetkililerden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.







