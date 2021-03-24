Gündem Dışişleri Bakanlığından Fransa Cumhurbaşkanı Macrona seçim tepkisi Tutarsız iddiaları amacına ulaşamayacak
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'seçim' tepkisi: Tutarsız iddiaları amacına ulaşamayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, katıldığı bir programda Türkiye'yi seçimlerine müdahale etmekle suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine karşı açıklama yaptı. Aksoyi "Macron'un ülkelerimiz arasındaki müttefiklik hilafına kullandığı ifadeler kabul edilemez. AB Zirvesi öncesi bu tutarsız iddiaların amacına ulaşmayacağı açıktır." denildi.

Haber Merkezi Diğer
Dışişleri Bakanlığından Fransa Cumhurbaşkanı Macrona seçim tepkisi: Tutarsız iddiaları amacına ulaşamayacak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşruiyete dayanan politikalar izlediğini vurgulayan Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi kasıtlı hazırlanan ve Avrupalı Türkiye gerçeğini aşındırmaya yönelik yayının ve bu tutarsız iddiaların amacına ulaşmayacağının açık olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin gerek izlediği bölgesel politikalarla gerek üye ülkelerle oluşturduğu yakın ikili ilişkilerle Avrupa kıtası, NATO ve transatlantik ilişkilerinde etkin olmaya ve en büyük katkıları sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"Macron'un sözleri yabancılaştırıcı"

Aksoy, Macron’un, Türkiye’nin Fransa’nın iç siyasetine gelecek seçimler üzerinden müdahale edeceği hususunda kesin hükümlerle ileri sürdüğü iddiayı da ülkede yaşayan yabancı kökenli toplumları yabancılaştırıcı ve bu yönüyle tehlikeli bulduklarını kaydetti.

"Talihsiz ve tutarsız"

Türkiye’nin ülkede yaşayan yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, huzuru ve uyumu dışında Fransa’nın iç siyasetine ilişkin bir gündemi bulunmadığına işaret eden Aksoy, buna mukabil Fransa’nın da Türkiye konusunu özellikle seçim dönemleri öncesinde bir iç politika tartışması haline getirmemesinin Türkiye'nin en haklı beklentisi olduğuna dikkati çekti.

Aksoy, şunları kaydetti:

  • "İki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin yerini sükunete ve dostluğa bırakması için adımlar attığımız bu dönemde, Sayın Macron’un bu açıklamalarının talihsiz ve tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Fransa ile son dönemde yaşanan sorunların temelinde de bu samimiyetsizlik ve tutarsızlık yatmaktadır. Fransa’nın bu dönemde sergileyeceği müspet ve menfi tutum ve söylemlerin Türkiye tarafından aynı şekilde mukabele göreceğini yeniden hatırlatıyoruz."

Macron endişeliymiş: Türkiye seçimlere müdahale edebilir
DÜNYA
Macron endişeliymiş: Türkiye seçimlere müdahale edebilir

Fransız basını: Macron Türkiye ile çatışamayacağını anladı
DÜNYA
Fransız basını: Macron Türkiye ile çatışamayacağını anladı
Abone Ol Google News
Olimpiyatta golü bulduk

Olimpiyat'ta golü bulduk

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında rakibimiz Hollanda.
Şöhretin bedeli

Şöhretin bedeli

Karahan Çantay'ın trajedisi şöhretin zehrine acı bir örnek.
AK Partide yeni MYK belli oldu

Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'a önemli görev.

​Vaka ve ölü sayısı yükselmeye devam ediyor.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

​MHP lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı.

​Papa'dan kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşması yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.