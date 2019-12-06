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Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya seyahat konusunda yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Fransa'da bulunan ve Fransa'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının ülkedeki olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini bu doğrultuda planlamaları uyarısında bulunuldu.

  • Açıklamada, Fransa'da dün meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç-dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşandığına dikkat çekildi.

"Vatandaşlar müteyakkız olmalı"

Bu olumsuzlukların, grev ve gösterilerin sürmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, "Güvenlik bakımından ise grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Fransa'daki şiddetlenen gösterilerde polis sis bombası kullandı
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Fransa'daki şiddetlenen gösterilerde polis sis bombası kullandı
Fransa'da halk bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grev başlattı. Ülkenin kuzeyindeki Mulhouse kentinde de binlerce protestocu sokaklardaydı. Gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

AA foto muhabiri yaralanmıştı

Paris'te dün protesto gösterilerini takip etmekte olan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın, güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik şu uyarılara yer verildi:

  • "Fransa'da bulunan veya anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Fransa'ya yapmaları gereken seyahatlerde mevcut olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini buna göre düzenlemeleri, protesto gösterileri sırasında müteyakkız olmaları ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile basın-yayın kuruluşlarından düzenli şekilde takip etmeleri, Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa'daki başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye olunmaktadır."

Fransa'da 'basın özgürlüğü'
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Fransa'da 'basın özgürlüğü'
halkı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için sınırsız grevde. Gösteriler sırasında görüntü alan gazetecinin gözaltına alınma anı da kameralara yansıdı.

Açıklamada, Fransa'da yaşayan veya Fransa'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 33 180 146335 ve 90 312 292 29 29 numaralarından ulaşabileceği duyuruldu.

12 bin gözaltı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı çıkan on binlerce kişinin düzenlediği gösterileri olay yerinde takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu dün yaralanmıştı.

  • AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son 1 yılda Fransa polisinin gösterilerde kullandığı orantısız güç nedeniyle 1 kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

Fransız polisi öldüresiye dövdü
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Fransız polisi öldüresiye dövdü
Fransa'da dün başlayan ve bugün ikinci gününe giren büyük grevde polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar amatör kameralara yansıdı.


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