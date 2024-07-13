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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e destek veren ülkelere çağrı: Bu barbarlığa artık dur demesi gerekiyor

Dışişleri Bakanlığı, ''İsrail'in, El-Mevasi'deki Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır'' ifadelerini kullandı.

16:23 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:33 - 13/07/2024 Cumartesi
AA
Foto: AA
Foto: AA

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almaya devam etmesi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.



Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

İsrail’in, Han Yunus kentinde “güvenli bölge” olarak belirlediği El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
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