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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "İsrail tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından İsraile tepki: Derin endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa’da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

AA
AA
AA

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