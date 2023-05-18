Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi grupların Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.