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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

21:08 . 18/05/2023 Perşembe
AA
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi grupların Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın İsrail hükümetine bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yinelediği ve bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınmasını beklediği belirtildi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Yehudi
#İsrail
#Mescid-i Aksa
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