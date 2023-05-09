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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze saldırısına tepki: Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince bugün Gazze’ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

11:04 . 9/05/2023 Salı
DHA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
"İsrail güçlerince bugün (9 Mayıs) Gazze’ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez"
denildi.

Açıklamada, bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasının beklendiği belirtilerek, "Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.



İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şin-Bet (Şabak) tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.






#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
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