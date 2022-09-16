Gündem Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma ile ilgili açıklama Endişeyle karşılıyoruz
ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma ile ilgili açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan son gelişmelerin endişe verici olduğunu ve sorunların diyalogla çözülmesinin temenni edildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma ile ilgili açıklama: Endişeyle karşılıyoruz
Türkiye, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sorunun çözümü için diyaloğa işaret etti.

Bakanlıktan iki ülke sınırındaki çatışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz." denildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülkenin muhafız askerleri arasında bu sabah silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.

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