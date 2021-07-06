Gündem Dışişleri Bakanlığından Libyadaki Türk bayrağına yönelik çirkin eyleme kınama
ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk bayrağına yönelik çirkin eyleme kınama

Libya'ya bağlı Tobruk şehrinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında, Temsilciler Meclisi önünde toplanan darbeci Hafter yanlısı grup, Türk bayrağının üzerinden araçlarıyla geçti. Çirkin eyleme ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Libyadaki Türk bayrağına yönelik çirkin eyleme kınama
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Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Libya'nın Tobruk kentinde. 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"Gerekli girişimler yapıldı"

Bilgiç, menfur eylemin öğrenilmesinin hemen ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin, Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde, gerekli yazılı ve sözlü girişimleri yaptığını hatırlattı.

Bu tür provokasyonlara izin verilmemesi ve benzeri olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının da talep edildiğini kaydeden Bilgiç, "Söz konusu eylemin, Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır. Bağımsızlığımızı ve kutsal değerlerimizi temsil eden bayrağımıza yapılan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ve gerekli karşılığı herkesten önce dost ve kardeş Libya halkından göreceğini ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Hafter yanlılarının provokasyonu

Hafter yanlıları, dün, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Tobruk kentini ziyareti sırasında konvoyun geçeceği yola Türk bayrakları sererek, provokasyon girişiminde bulunmuştu.

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