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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınlarına tepki: Kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz

Dışişleri Bakanlığı "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Mescid-i Aksa baskınlarına tepki: Kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz
Türkiye, radikal İsrailli grupların Mescidi Aksa'ya baskınını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, radikal İsrailli grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve uluslararası hukuka dayalı statüsünü ihlal eden bu uygulamalara izin verilmemesi vurgulanırken gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarına derhal gerekli önlemleri alması çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

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