Gündem Dışişleri Bakanlığından Selanik Başkonsolosluğunda görevli personelin aracının kundaklanmasına tepki
ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Selanik Başkonsolosluğunda görevli personelin aracının kundaklanmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Selanik Başkonsolosluğunda görevli personelin aracının yakılmasına tepki gösterdi. Aksoy, "Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını sağlamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.

"Şiddetle protesto ediyoruz"

Sözcü Aksoy, başkonsolosluk görevlisinin aracının dün sabah kundaklanması hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

  • Olayı "vahim" olarak niteleyen Aksoy, tepkilerinin bakanlıkça Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğince Yunan makamlarına gösterildiğini, ayrıca gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulduğunu aktardı.

Yunanistan’daki Türk diplomatik personeline ve mal varlıklarına yönelik benzer olayların son yıllarda arttığına dikkati çeken Aksoy, "Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Selanik kentinde dün sabaha karşı Türkiye'nin Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomatın aracı kundaklanmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında aracın arka kısmı hasar görmüştü. Selanik Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu
DÜNYA
Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu
Bakanlıktan sert tepki

Bakanlıktan sert tepki

​Selanik Başkonsolosluğunda görevli personelin aracı kundaklandı.
Milyonluk çığlık

Milyonluk çığlık

​Dünyanın sustuğu zulümlere sessiz kalmayanlar...
Türkiyeye yapılanbüyük haksızlıktır

Türkiye'ye yapılan
büyük haksızlıktır

​Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin AB sürecini değerlendirdi.
Türkiye geri adım atmayacak

Türkiye geri adım atmayacak

Fuat Oktay, Suriye ve Libya konusunda açıklamalarda bulundu.
Sörloth atıyor<br>Trabzon kazanıyor

Sörloth atıyor
Trabzon kazanıyor

Trabzonspor 3 puana Norveçli yıldızıyla uzandı.
Erdoğan'dan Noel mesajı

Erdoğan'dan Noel mesajı

"Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı tebrik ediyorum"

Semarkant'ın kalbi

Semarkant'ın kalbi

Registan, üç eşsiz mimari abideye ev sahipliği yapıyor.

Belirtiler İsrail'i gösteriyor

Belirtiler İsrail'i gösteriyor

Filistinli başpapaz Hanna, suikast girişimine ilişkin konuştu.
Suriye ve Libya<br>ele alındı

Suriye ve Libya
ele alındı

Sözcü Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü.
Örülmeye çalışılan<br>duvar yok edildi

Örülmeye çalışılan
duvar yok edildi

​AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya ile yapılan mutabakatı değerlendirdi.
Sorulara<br>cevap verilmiyor

Sorulara
cevap verilmiyor

​Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi mahkemesinin kararına tepki gösterdi.
PKK yine sivilleri vurdu

PKK yine sivilleri vurdu

T​el Abyad'da gerçekleştirilen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
Asya'dan yükselen çığlık

Asya'dan yükselen çığlık

​Çin, Hindistan ve Myanmar'da Müslümanlar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalıyor.
Beklentileri karşılamaktan uzak

Beklentileri karşılamaktan uzak

Dışişleri'nden Arabistan'da mahkemenin 'Kaşıkçı' kararına tepki.
Acil servislerde 'hava' yoğunluğu

Acil servislerde 'hava' yoğunluğu

​Lodos beraberinde sağlık şikayetlerini de getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.