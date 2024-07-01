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Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama: Provokasyon malzemesi yapılması yanlış

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır." ifadesini kullandı.

23:04 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:35 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık, X hesabından, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir."



#Dışişleri Bakanlığı
#Kayseri
#Suriye
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