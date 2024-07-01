Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama: Provokasyon malzemesi yapılması yanlış

"Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir."