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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından 'Yemen' uyarısı: Seyahat etmekten kaçının

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından Yemen uyarısı: Seyahat etmekten kaçının
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.

"Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

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