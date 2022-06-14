Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı açıklaması: Türkiye güvenli bir ülke

Sözcü Bilgiç, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayımladıklarının görüldüğünü hatırlatarak "Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin iş birliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç

TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Bilgiç, terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçların açıkça görüldüğünü kaydetti.

"ULUSLARARASI TOPLUM TAKDİR EDİYOR"

"Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır." diyen Bilgiç, "Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir." diye ekledi.

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İSRAİL UYARIDA BULUNMUŞTU

Mayıs ayının sonunda İsrail, İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayid Khodaei'nin evinin önünde suikasta uğraması sonrasında Türkiye'ye seyahat uyarısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türkiye'de, İranlı bir grubun İsrailli hedeflere yönelik saldırı planlarının İsrailli ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından önlendiği öne sürülmüştü.

Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmaları gerektiğini söylemişti.

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