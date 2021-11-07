Dışişleri: Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

DÜNYA Irak Başbakanı Kazımi'nin evi SİHA ile vuruldu