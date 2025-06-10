Dışişleri kaynakları aıkladı: Madleen'deki Türk vatandaşların durumu ne?

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıktıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, Türk aktivistlerle bu sabaha karşı görüştü. Aktivistlerin yakınlarına düzenli olarak duruma dair bilgi verildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri, her türlü konsüler desteğin de sağlandığını ifade etti.
İsrail'in Madleen'e müdahalesi
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.
Gemide Türk aktivistlerin yanı sıra Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.