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Dışişleri kaynakları aıkladı: Madleen'deki Türk vatandaşların durumu ne?

Dışişleri kaynakları aıkladı: Madleen'deki Türk vatandaşların durumu ne?

09:2010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
IHA
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıktıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıktıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıktıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, Türk aktivistlerle bu sabaha karşı görüştü. Aktivistlerin yakınlarına düzenli olarak duruma dair bilgi verildiğini kaydeden Bakanlık yetkilileri, her türlü konsüler desteğin de sağlandığını ifade etti.


Madleen'deki aktivistler arasında Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da bulunuyordu.

İsrail'in Madleen'e müdahalesi

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.


Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.


İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.


Gemide Türk aktivistlerin yanı sıra Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.



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