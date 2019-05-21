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Gündem Dışişlerinde en büyük FETÖ operasyonu
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Dışişleri'nde en büyük FETÖ operasyonu

FETÖ'nün soru hırsızlarına yönelik operasyonlar Dışişleri Bakanlığı'na uzandı. Sınavlara ait soruları önceden aldığı tespit edilen 250 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı (Arşiv)
Dışişleri Bakanlığı (Arşiv)

Sınav sorularını çalarak binlerce kişinin hakkını gasp eden Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Dışişleri Bakanlığı’nın 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yaptığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı’na ait soruları önceden ele geçirerek mensuplarına dağıttığı belirlendi. Yapılan araştırmada söz konusu 4 sınav sonucuna göre 275 kişinin ataması yapıldığı anlaşıldı. Bunlardan 246’sının sınavlarının ise şüpheli bulundu.

250 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sınavlara ilişkin yürütülen 5 ayrı soruşturma dosyası birleştirilerek dün operasyon düğmesine basıldı. Savcılığın talimatıyla 246’sı aday, 4’ü komisyon üyesi olmak üzere hakkında gözaltı kararı çıkarılan 250 şüpheli için 42 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Şüphelilerden 14’ünün aktif görevde olduğu, 2’sinin ise geçtiğimiz hafta görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Şüphelilerden şu ana kadar 105’inin gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcan Balık

GÜRCAN BALIK DA LİSTEDE

Sınav Komisyonu üyesi şüpheliler arasında eski büyükelçiler Tuncay Babalı ve Gürcan Balık gibi dikkat çekici isimlerin de olduğu öğrenildi. FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Gürcan Balık, Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde özel kalem müdürü ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de başdanışmanlığını yapmıştı. Kararla birlikte konutu terk etmeme koşuluyla tahliye edilen Balık daha cezaevinden çıkmadan savcılığın itirazı üzerine tahliyesi durdurulmuştu. Eski Ottava Büyükelçisi Tuncay Babalı da FETÖ’den yargılandığı dava 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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131’İNİN ANKESÖR İRTİBATI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmayla şüphelilerden 50’si hakkında FETÖ yargılaması bulunduğu belirlendi. Aralarında yargılananların da bulunduğu 131’inin ise FETÖ’nün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada kullandığı ankesörlü telefonlardan irtibatının olduğu ortaya çıkarılırken, yine 34’ünün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı anlaşıldı. Ayrıca, 27 şüphelinin adının da soruları çalınan başka sınavlarda geçtiği bildirildi.

Yazılı sınavda aynı cevapları verdiler

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'nın 3 aşamadan oluştuğu, bunların ilkinin test, ikincisinin yazılı, üçüncüsünün ise mülakat şeklinde olduğu belirtildi. FETÖ'cülerin İngilizce olarak yapılan yazılı sınavlardaki sorulara aynı cevapları verdiği tespit edilirken, bilirkişi raporlarında bu durumun "olağan dışı" olduğu belirtildi. Öte yandan, 2010'daki sınavla 100 kişinin atamasının yapıldığı, bunlardan 88'inin KHK'lar ile ihraç edildiği bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı.

Üç yüz milyonda bir ihtimal!

  • Operasyonun temel dayanağı olan bilirkişi raporları FETÖ üyelerinin sınavlarda nasıl usulsüzlük yaptıklarını da ortaya koydu. Sınavları inceleyen uzman bilirkişiler hazırladıkları raporda, çoğunluğu yabancı dil ile yanıtlanmış cevap kağıtlarındaki olağan dışı benzerlikleri tek tek tespit etti. Bilirkişiler tarafından düzenlenen raporun sonuç bölümünde ise adayların cevap kağıtlarının birbirine benzeyebilmesinin 300 milyonda bir olasılık olduğu da ifade edildi.
  • HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI
  • Öte yandan raporda, sınavı kazanan adayların KPDS ve YDS puanları kontrol edildiğinde, çok düşük puanlar aldıklarının göze çarptığı, aynı adayların Dışişleri Sınavında yabancı dil konusunda üstün başarı göstermelerinin ise "hayatın olağan akışına aykırı olduğu" kanaatine varıldığı kaydedildi. Ekiplerce yapılan tespitlerde de sınavı kazanan adayların geçmiş dönemdeki telefon numaraları kontrol edildiğinde birçoğunun ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak arandıkları ortaya çıktı.

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