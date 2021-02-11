Dışişleri'nden ABD'nin Osman Kavala açıklaması: Hiçbir devlet Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez

Gündem

Deva Partisi - HDP görüşmesinden sonra ortak açıklama yapılmadı

Geçtiğimiz haftalarda Saadet Partisi ve CHP ile görüşen HDP heyetinin son durağı Deva Partisi oldu. Kılıçdaroğlu ile yapılan toplantıda olduğu gibi bu ziyaret sonrası da ortak açıklama yapılmadı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan gazetecilerin karşısına tek başına geçerek açıklamalarda bulundu. Daha önce HDP olarak bundan sonra, gizli ittifaklar içerisinde olmayacaklarını söyleyen Buldan, "Ayın 17'sinde Gelecek Partisi ile görüşeceğiz, İyi Parti 'den de randevu alacağız." ifadelerini kullandı