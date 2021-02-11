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POLİTİKA

Dışişleri'nden ABD'nin Osman Kavala açıklaması: Hiçbir devlet Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Osman Kavala açıklamasında ilişkin ''Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yapmıştı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" dedi.

  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Osman Kavala’ya ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz" ifadesini kullandı.

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''Kimse emir veremez''

"Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" diyen Aksoy şunları kaydetti:

  • "AİHM’nin Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır. Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."

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