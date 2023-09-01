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Dışişleri'nden ABD'ye göndermeli 'Deyrizor' açıklaması: PKK destekçilerinin de görmesini umuyoruz

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, çatışmalar sonrasında toplam 24 köyü PKK/YPG’den arındırdı. Dışişleri Bakanlığı yaşanan çatışmaları yakından takip ettiklerini bildirip, "Terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

19:08 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor.

Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor.

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri, 24 köyü terör örgütünden kurtardı.

Dışişleri'nden ABD'ye göndermeli 'Deyrizor' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı yaşanan çatışmaları yakından takip ettiklerini bildirip,
"Terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz."
açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz.

Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz."



#Dışişleri Bakanlığı
#PKK
#Suriye
#Deyrizor
#Irak
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