Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Asılsız ithamlar yerine İsrail'i durdurun ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'in katliamları karşısında sert tepki ortaya koyduğu için antisemitizm ile suçlamasına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD'ye asılsız ithamlarda bulunmak yerine İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz. Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir" dedi.

Haber Merkezi 19 Mayıs 2021, 13:07 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2021, 13:22 AA