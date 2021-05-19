Gündem Dışişlerinden ABDye tepki Asılsız ithamlar yerine İsraili durdurun
POLİTİKA

Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Asılsız ithamlar yerine İsrail'i durdurun

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'in katliamları karşısında sert tepki ortaya koyduğu için antisemitizm ile suçlamasına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD'ye asılsız ithamlarda bulunmak yerine İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz. Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişlerinden ABDye tepki: Asılsız ithamlar yerine İsraili durdurun
Dışişleri Bakanlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ve katliamlarına her platformda sert bir dille tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. İsrail'in katliamlarını eleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı antisemitizmle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını sert bir dille kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar söylendi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan (antisemitizme dair) açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz.

ABD Yönetimi’ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail’in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz.

Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ABD Dışişleri Bakanlığı'na kınama
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ABD Dışişleri Bakanlığı'na kınama

İbrahim Kalın: ABD'yi Filistin konusundaki tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz
GÜNDEM
İbrahim Kalın: ABD'yi Filistin konusundaki tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz
Abone Ol Google News
Sopa ve sandalyeler havada uçuştu

Sopa ve sandalyeler
havada uçuştu

Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı.
Cennet ve Cehennem vadileri huzur buldu

Cennet ve Cehennem
vadileri huzur buldu

​Pikniğe de geliyorlar pancar toplamaya da...
Terör örgütü PYDden HDPye e-postayla ‘Kobani talimatı’

​Netanyahu, Biden'dan katliam için süre istedi.

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarasıydı.

MSB, ​Sofi Nurettin kod adlı teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Meral ​Akşener HDP'nin diliyle konuştu.
Aynı aileden 4 kişi

Aynı aileden 4 kişi

Bir ay içinde koronaya yenik düştüler.
Koruma gücü bize hayat verir

Koruma gücü bize hayat verir

​“Müslüman ülkelerin ortak askeri güç kurma”sı fikrine Filistinliler'den destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.