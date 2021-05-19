Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Asılsız ithamlar yerine İsrail'i durdurun

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ve katliamlarına her platformda sert bir dille tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. İsrail'in katliamlarını eleştirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı antisemitizmle suçladı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını sert bir dille kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar söylendi:
"ABD Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan (antisemitizme dair) açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz.
ABD Yönetimi’ni liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail’in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz.
Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir."