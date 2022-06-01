Dışişlerinden Almanya'ya çok sert 'Yunanistan' tepkisi: Provokasyon tuzağına düşüp ülkemizi karaladınız

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği, Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiği provokasyonlarına alet olarak, "Yunan hava sahasını işgal etmek ve Yunan adaları üzerinde uçuş yapmak doğru bir tutum değil. Bunlar, yapıcı olmayan ve birlik ruhuna aykırı adımlar." açıklamasında bulunmuştu.

"ALMANYA YUNANİSTAN'IN TUZAĞINA DÜŞÜP ÜLKEMİZİ KARALADI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, mesnetsiz çıkışı kuvvetle kınadıklarını ve reddettiklerini ifade etti.

Bilgiç, "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez. Yunanistan’ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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"KARASULARINDAN DAHA GENİŞ HAVA SAHASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN TEK ÜLKE"

Yunanistan'ın, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülke olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları “Yunanistan hava sahasının ihlali” olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır. Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan’dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır." diye konuştu.

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"GÖZ YUMMAMIZ BEKLENMEMELİ"

Bilgiç sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Ayrıca, Ege’deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.

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Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir.

Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz."