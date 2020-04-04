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ANKARA

Dışişleri'nden Gine'deki seçim ve anayasa referandumuna ilişkin açıklama: Halkın tercihleri doğrultusunda yürütüleceğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Batı Afrika ülkesi Gine'de 22 Mart'ta anayasa değişikliği referandumuyla düzenlenen genel seçimlerin, Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulundu. Aksoy, "Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin, halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Gine'deki genel seçimler ve anayasa referandumu hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

  • Gine'de eş zamanlı tertip edilen seçimler ve referandumun Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurması temennisinde bulunan Aksoy, "Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde siyasi sürecin, halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Aksoy, Türkiye'nin dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

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Gine'de genel seçimin galibi iktidar partisi

Ülkedeki genel seçimde, iktidardaki Halkın Yürüyüşü Partisi (RPG), meclisteki 114 sandalyeden 79'unu elde etmişti.

Genel seçimler, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin üçüncü dönem göreve gelmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumuyla yapılmıştı.

Referandumda değişiklik önerisi, yüzde 91,59 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

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