Dışişleri'nden Gine'deki seçim ve anayasa referandumuna ilişkin açıklama: Halkın tercihleri doğrultusunda yürütüleceğine inanıyoruz

Ekonomi

Düşük petrol fiyatları ekonomileri tehdit ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı olarak azalan talep ve üretici ülkeler arasındaki fiyat savaşı sebebiyle 30 doların altında seyreden petrol fiyatları, Suudi Arabistan, Irak, İran ve Nijerya gibi, ekonomileri büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlı ülkeler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor.