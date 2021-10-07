Gündem Dışişlerinden İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa kararına tepki
ANKARA

Dışişleri'nden İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Dışişlerinden İsrail mahkemesinin Mescid-i Aksa kararına tepki
(Arşiv)

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin skandal kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"Kararın yeni gerginliklere yol açması endişe verici bir ihtimaldir"

Kararın kınandığı açıklamada şöyle denildi:

  • "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.
  • Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir."

Bakanlığın açıklamasında uluslararası topluma çağrıda bulunuldu:

  • "Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."

İsrail mahkemesinin kararının ardından fanatik Yahudiler’den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet
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İsrail mahkemesinin kararının ardından fanatik Yahudiler’den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet
İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etmesine karar vermesinin ardından fanatik Yahudiler ilk ibadetlerini gerçekleştirdi.

İsrail mahkemesi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Yahudilerin sessizce ibadet etmelerinin suç sayılmayacağına karar verdi. Filistin ve Ürdün'ün tepki gösterdiği karar sonrası fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ilk sessiz ibadetlerini gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giren fanatik Yahudiler, İsrail polisinin sıkı koruması altında ibadet etti.
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