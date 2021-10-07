Dışişleri'nden İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin skandal kararıyla ilgili açıklama yaptı.
"Kararın yeni gerginliklere yol açması endişe verici bir ihtimaldir"
Kararın kınandığı açıklamada şöyle denildi:
- "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.
- Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir."
Bakanlığın açıklamasında uluslararası topluma çağrıda bulunuldu:
- "Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."