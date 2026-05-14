Dışişleri’nden İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Hak ihlallerine karşı harekete geçin çağrısı

09:1514/05/2026, Perşembe
Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına kınama.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"İsrailli bir bakanın, beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını kınıyoruz. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz"
denildi.


