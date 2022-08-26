Gündem Dışişlerinden Laçin açıklaması Azerbaycana iade edilmesinden mutluluk duyuyoruz
ANKARA

Dışişleri'nden Laçin açıklaması: Azerbaycan'a iade edilmesinden mutluluk duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, iki yıl önce imzalanan Üçlü Bildiri'nin ardından Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişlerinden Laçin açıklaması: Azerbaycana iade edilmesinden mutluluk duyuyoruz
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Bakanlık, Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade süreci ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İadeden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri'de ifade edilen hususlar doğrultusunda devam eden süreç kapsamında Azerbaycan'a bugün iade edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir" denildi.

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