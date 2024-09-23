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Dışişlerinden Lübnan'ı da vuran İsrail'e sert tepki: Bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşaması

Dışişlerinden Lübnan'ı da vuran İsrail'e sert tepki: Bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşaması

Hüseyin Berk
20:5623/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası açıklama yaptı. "Saldırılar, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır." denilen açıklamada, "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler." denildi. Açıklamada BMGK'ya çağrı da yapıldı.

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. İsrail geçtiğimiz saatlerde de Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlatmış ve en az 274 kişiyi katletmişti.

"Bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşaması"

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası açıklama yaptı.

"Saldırılar, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır."
denilen açıklamada,
"İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler."
denildi.

"İsrail'e kayıtsız destek veren ülkeler kan dökmesine yardım ediyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır.

İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."


Katil İsrail’in saldırıları sebebiyle Lübnanlılar ülkenin güneyini boşaltıyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de 11 aydır yaptığı soykırıma çevredeki ülkeleri de dahil etmeye çalışıyor. Katil İsrail'in savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda birçoğu bölgeye yüzlerce bombalı saldırı gerçekleştirdi. Siyonistler tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi. Bugün gerçekleşen saldırılarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre 182 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde yaşayan Lübnanlılar, yaşanan bu yoğun bombalı saldırılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı. Lübnanlıların bölgeden ayrılması nedeniyle yoğun trafik oluştuğu görüldü.


#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Lübnan

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