Dışişlerinden Lübnan'ı da vuran İsrail'e sert tepki: Bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşaması

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası açıklama yaptı. "Saldırılar, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır." denilen açıklamada, "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler." denildi. Açıklamada BMGK'ya çağrı da yapıldı.
Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. İsrail geçtiğimiz saatlerde de Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlatmış ve en az 274 kişiyi katletmişti.
"Bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni aşaması"
Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası açıklama yaptı.
"İsrail'e kayıtsız destek veren ülkeler kan dökmesine yardım ediyor"
"İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır.
İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler.
Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."