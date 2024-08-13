Dışişlerinden Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınına sert tepki: Bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır

Katil İsrail polisi eşliğinde Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya giren bir grup Yahudi, avluda İsrail paçavrası açarak provokatif eylemler gerçekleştirdi.

Baskına katılan aşırı sağcı İsrailli bakan Itamar-Ben Gvir, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı Gvir öncülüğünde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

"Bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır"

"Baskın, Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır." denilen açıklamada, "Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa’ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır.

Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."

Bakan Fidan'dan Mısır ve Katar'la görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, radikal İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.



