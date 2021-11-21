Dışişleri'nden Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamasına tepki: Türkiye ile rekabet çabası beyhude Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Sözcü Bilgiç, "Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır" dedi.

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