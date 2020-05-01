1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasında girildi. Taksim Meydanı da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak isteyen DİSK yöneticilerine de izin verilmedi.

OYNAT 00:44 DİSK üyeleri kapatılan Taksim Meydanı'na girmeye kalktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, DİSK yöneticisi Arzu Çerkezoğlu ve TİP Milletvekili Barış Atay'ın aralarında olduğu bir grup 1 Mayıs için İstanbul Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak istedi. Uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan grup, polise zor anlar yaşattı. Çerkezoğlu ve DİSK üyelerinden 25 sendikacıyı gözaltına aldı. BiP'te paylaş

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Büyük arbede yaşandı

Sputnik'in haberine göre; polis DİSK üyelerine sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtse de grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİP Milletvekili Barış Atay, sendika yöneticileri ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 1 Mayıs töreni bu yıl sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilecek. Her sendikadan 10 kişinin katılmasına izin verilecek.