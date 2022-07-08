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KONYA

Diyanet, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür ile ilgili harekete geçti. Diyanet "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." açıklamasını yaptı. Diğer yandan Konya Valiliği de Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Diyanet, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konyadaki imam hakkında soruşturma başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "imam" açıklaması.

Konya Valiliği, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Camii'nde, bugün Cuma hutbesinde, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakmasına tepki göstererek, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak, görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır."

DİYANET DE HAREKETE GEÇTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Konya'da görev yapan bir imamın (Ahmet Gür), cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin personel hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Diyanet açıklamasında "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." denildi.

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