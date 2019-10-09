Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde Fetih Suresi okunacak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, yarın tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir" dedi.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 17:03 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 19:15 AA