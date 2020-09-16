Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Din istismarını Diyanet önleyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı videosundan din istismarına ve bunu önlemenin yollarına değindi. Dinin en çok istismar edilen unsurlardan biri olduğunu dile getiren Erbaş, bunu önleme konusunda yine önceliğin kendilerinde olduğunu belirtip "Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri... Yani programı ile doğru müfredatı ile yetiştirmiş olduğumuz talebeler, onların mihraplarda, minberlerde, kürsülerde olması bu istismarı önleyecek en önemli faktördür" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çocuk istismarına ilişkin açıklama: Şeref yoksunu ellerle mücadele etmek hepimizin görevi

"Sünnetle hurafeyi karıştırılıyor"

Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer biz doğru dini bilgiyi, Kur'an ve sünnetle, sünnet çizgisinde elde ettiğimiz bilgiyle insanımızı donatmazsak o zaman bu boşluğu bazen aşırı uçlarda olan sünneti hafife alan kişiler, bazen sünnetle hurafeyi karıştırıp bunu din haline getiren kesimler dolduruyor. Bunun da acısını yaşıyoruz biz.''

En çok istismar edilen unsurlardan birisi dindir. Dinin istismar edilmesini önleyecek olan da biziz. Kur’an ve sünnetten taviz vermeden ve ikisinin arasını da açmak isteyenlere de fırsat vermeden bu işi yapacağız. pic.twitter.com/NANh9pTLzu — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 15, 2020

HAYAT Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslüman dini liderlere Ayasofya Camii mektubu

"Fırsat vermeyeceğiz"

Din istismarı konusunda eğitim merkezlerine çok fazla görev düştüğünü belirten Erbaş, "İşte eğitim merkezleri, dini yüksek ihtisas merkezleri bunun için vardır. Kur'an'dan ve sünnetten taviz vermeden ve ikisinin arasını açmak isteyenlere de fırsat vermeden bu işi yapacağız. Bazı sayıları az da olsa bu tür uç kesimler çıkabiliyor.'' ifadelerini kullandı.

REKLAM