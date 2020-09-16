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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Din istismarını Diyanet önleyecek
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Din istismarını Diyanet önleyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "din istismarı"nı konu aldığı bir konuşmasının videosunu paylaştı. "En çok istismar edilen unsurlardan biri dindir" diyen Erbaş, bunu önlemenin de yine Diyanet'e ve ilahiyat fakülteleri ile imam hatip liselerine düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi Diğer
​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.
​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı videosundan din istismarına ve bunu önlemenin yollarına değindi. Dinin en çok istismar edilen unsurlardan biri olduğunu dile getiren Erbaş, bunu önleme konusunda yine önceliğin kendilerinde olduğunu belirtip "Başta Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, imam hatip liseleri... Yani programı ile doğru müfredatı ile yetiştirmiş olduğumuz talebeler, onların mihraplarda, minberlerde, kürsülerde olması bu istismarı önleyecek en önemli faktördür" ifadelerini kullandı.

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"Sünnetle hurafeyi karıştırılıyor"

Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eğer biz doğru dini bilgiyi, Kur'an ve sünnetle, sünnet çizgisinde elde ettiğimiz bilgiyle insanımızı donatmazsak o zaman bu boşluğu bazen aşırı uçlarda olan sünneti hafife alan kişiler, bazen sünnetle hurafeyi karıştırıp bunu din haline getiren kesimler dolduruyor. Bunun da acısını yaşıyoruz biz.''

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"Fırsat vermeyeceğiz"

Din istismarı konusunda eğitim merkezlerine çok fazla görev düştüğünü belirten Erbaş, "İşte eğitim merkezleri, dini yüksek ihtisas merkezleri bunun için vardır. Kur'an'dan ve sünnetten taviz vermeden ve ikisinin arasını açmak isteyenlere de fırsat vermeden bu işi yapacağız. Bazı sayıları az da olsa bu tür uç kesimler çıkabiliyor.'' ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, 2018-2019 Kuran kursu eğitim programının açılış gününde İstanbul'da bulunan Albayrak Camii Kız Kur-an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Erbaş, Kur-an eğitimleri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi, hafızlıkla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.


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