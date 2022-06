Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Yaz Kur’an Kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen açılışta Kur’an kursu öğrencilerinin gösterileri, ilahileri, Kur’an tilavetleri, minik mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı. Törende Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz birer konuşma yaparak Yaz Kur’an kurslarının Manisa’da başlatılıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek kursların hayırlı olmasını temenni etti.

“Çocuklarımız en önemli istikbal güvencemizdir”

Törenin sonunda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Çocuklarımız, yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en güzel nimet, en değerli emanettir. Çocuklarımız, millet olarak bizim en kıymetli sermayemiz, en önemli istikbal güvencemizdir. Emanete hakkıyla riayet etmek, nimetin şükrünü gerektiği gibi eda etmek, millet varlığımıza ve istikbalimize sahip çıkmak, biz ebeveynlere düşen en büyük sorumluluktur. Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve onları her türlü kötülük ve olumsuzluk karşısında koruyup kollamak, Rabbimize verdiğimiz ahdimizin bir gereğidir. Onlara bir emanet bilinciyle yaklaşmak, en temel imanî ve insanî vazifemizdir. Bu bağlamda çocuklarımızın beden sağlığı için gösterdiğimiz titizliği ruh sağlığı için de göstermek mecburiyetindeyiz. Başarıları, kariyerleri ve sosyal statüleri için gösterdiğimiz hassasiyeti gönül dünyalarının imarı için de göstermek zorundayız. Unutmamalıyız ki çocuklarını ve gençlerini ihmal edenler, yarınlarından asla emin olamazlar. Çocuklarının fikrî, vicdanî ve ahlaki eğitimlerine gerekli özeni göstermeyen bir toplumun, gelecekten ümit var olması mümkün değildir. Bu anlamda yapmamız gereken, çocuklarımızı hayat kılavuzumuz Kur’an’la buluşturmaktır.

Güzel ahlak abidesi sevgili peygamberimizle tanıştırmaktır. Hayata anlam katan milli ve manevi değerlerimizle kuşandırmaktır. Onları İslam’ın güzel ahlak ilkeleriyle donatarak kendileriyle, çevreleriyle ve bütün varlık âlemiyle barışık, onurlu bir hayat yaşamalarının imkânını oluşturmaktır. Kısacası, onları inancımızın ilkeleri ve medeniyetimizin değerleriyle buluşturarak geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olmaktır. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en değerli amel ve onlara verebileceğimiz en büyük hediye budur. Nitekim sevgili Peygamberimiz(s.a.v.), ‘Hiçbir anne-baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.’ hadisiyle bu hususta bizlere hedef göstermektedir. Çocuklarımız hakkında yapabileceğimiz en değerli tasarrufun onları güzel bir terbiye ve eğitim ile yetiştirmek olduğunu bildirmektedir” dedi.

Bugün açılışını yaptıkları ve yaklaşık iki ay sürecek olan Yaz Kur’an Kurslarının, gelecek nesillere karşı sorumlulukları yerine getirme noktasında sunulmuş değerli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Ülkemizin en ücra köylerinden en büyük şehirlerine kadar her mahallesinde yer alan camilerimiz, bütün çocuklarımızın kolaylıkla bu fırsata erişmesini sağlamaktadır. Doğru dini bilginin doğru bir yöntemle çocuklarımıza aktarıldığı doğal bir mektep olarak camilerimiz, bugün kapılarını çocuklarımız için açıyor. Her şeyin büyük bir hızla değişim ve dönüşüm geçirdiği bu çağda, nesillerimizin milli ve manevi değerlerimizle yetiştirilmesi, ihmal edilemez bir sorumluluk ve ertelenemez bir görevdir. Dünyanın sıkıntı ve zorluklarından, özellikle terör ve istismar yapılanmalarının tuzaklarından çocuklarımızı korumanın yegâne yolu, onları sahih dini bilgiyle buluşturmak; Kur’an’ın ve sünnetin rehberliğinde İslam’ın hayat veren ilkeleriyle tanıştırmaktır. Bu hususta her birimizin azami derecede duyarlı, kararlı ve gayretli olması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, görev ve sorumluluğumuzun farkındayız. Tertemiz bir fıtratla dünyaya gelen her bir çocuğumuzun inancına bağlı, değerlerine saygılı, çevresine duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

“Kur’an kursları çocuklarımıza kalkan olacak”

“Yaz Kur’an Kursları, çocuklarımızın manevî gelişimi, karakter inşası ve değerler eğitimi açısından büyük bir fırsattır” diyen Erbaş, “Fedakârca hizmet üreten hocalarımızın rehberliğinde dinimizin değer ve ilkelerini görerek ve uygulayarak öğrenebilmeleri bakımından değerli bir imkândır. Caminin huzur veren ortamında Kur’an’ın bereket iklimiyle ruhlarına iman, hakikat ve merhamet tohumları ekecekler. O tohumlar filizlenecek, boy verecek ve huzur bahçelerine dönüşecek. Ve o bahçe, yarının yollarında çocuklarımıza istikamet verecek. Onlar için manevi bir sığınak olacak. Darda kaldıklarında gönüllerine ferahlık verecek. Sıkıntılarına, dertlerine onun ışığında çare arayacaklar. Musibetle karşılaştıklarında onunla teselli bulacaklar. Daha da önemlisi, gençlerin zihinlerini bulandıran sapkın ideolojiler karşısında onlar için bir kalkan olacak” dedi.

“Onlardan bir yetişkin tavrı beklemek doğru olmaz”

Anne ve babalara nasihatlerde bulunan Erbaş, cami cemaatine seslenerek, “Elbette çocuklar, camide gülüp oynayacak, koşup gürültü yapacaklardır. Bu, onların en doğal hakkı ve en temel gıdalarıdır. Çünkü çocuklar oyunla, eğlenceyle ve neşeyle büyürler. Onlardan bir yetişkin tavrı beklemek doğru olmaz. Bırakın, camilerimiz çocuklarla şenlensin. Camilerimiz, en güzel hatıraların mekânı olarak çocuklarımızın zihninde yer etsin. Sizler onlara güzelce rehberlik etmelisiniz. Unutmamalısınız ki çocuklar, sevgi, saygı, sabır, nezaket ve zarafet gibi güzel ahlak ölçülerini sizlerin şahsında öğrenip benimseyeceklerdir. Tabii, bu eğitim sürecinde çocukların cami ve ibadet adabını öğrenmelerini önemsiyoruz. Hocalarımız bu hususta gerekenleri mutlaka yapacaktır. Fakat çocuklar, yine de her fırsatta gülüp eğlenecekler, koşup oynayacaklardır. Onları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi, kırmamanızı rica ediyorum. Her birini cennet çiçeği olarak görmenizi, yaramazlıklarını sabırla ve anlayışla karşılamanızı istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasını Yaz Kur’an Kurslarına katılan çocuklar ve gençlere seslenerek bitiren Erbaş şunları söyledi:

“Tatil döneminizi en iyi şekilde değerlendirmek adına Kur’an kurslarımızı tercih ederek en güzel kararı verdiniz. Bu güzel kararınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizi bu kararınızda destekleyen anne-babalarınıza da en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki anne-babalarınızın en büyük mutluluğu, sizin Yaz Kur’an Kursumuzdan yeni şeyler öğrenerek eve dönmeniz olacaktır. Kur’an okumanız, ibadetleri öğrenmeniz ve ahlakınızı daha da güzelleştirmeniz, aileniz için en güzel hediye olacaktır. Sizler, bizim baş tacımızsınız. Sizler, ülkemizin en değerli varlığı, milletimizin umut dolu yarınlarısınız. Sizlerle Kur’an kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinde yeniden buluşmak, bizim için en büyük bahtiyarlıktır. Bu buluşmamız, aynı zamanda sizler için de yeni fırsatlar ve güzellikler barındırmaktadır. İnşallah, kurslarımızda yeni arkadaşlar edineceksiniz. Hocalarınızla tanışacak, Kur’an arkadaşlarınızla birlikte olacaksınız. Ömrünüz boyunca unutmayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Sizlere bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını yaptığımız Yaz Kur’an Kurslarımızın faydalı, neşeli ve bereketli geçmesini Rabbimizden niyaz ediyorum.”

Törenin sonunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş programa gösterileri ile renk katan çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

