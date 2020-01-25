Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir

Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı.
#Elazığ ve #Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler.#deprem
#Elazığ ve #Malatya’da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler.#deprem— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) 24 Ocak 2020