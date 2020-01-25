Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Elazığ ve Malatyada vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir
ELAZİĞ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Elazığ’daki deprem Malatya’da da hissedildi.
Elazığ’daki deprem Malatya’da da hissedildi.

Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerini kullandı.

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