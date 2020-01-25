Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilir Elazığ'da yaşanan depremin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 25 Ocak 2020, 00:43 Son Güncelleme: 25 Ocak 2020, 00:52 AA