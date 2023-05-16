Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac organizasyonları içerisinde en iyi olmaya gayret ediyoruz

2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen, "2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Erbaş'ın, burada yaptığı konuşmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Erbaş konuşmasında hac yolculuğunun müminler için özlemlerin en büyüğü, kavuşmaların en heyecanlısı ve yolculukların en hayırlısı olduğunu belirtti.
On binlerce vatandaşın yıllarca süren heyecanlı bekleyişlerinin ardından ibadetlerini yerine getirmek üzere, İslam'ın doğduğu topraklara doğru yola çıkmaya hazırlandığını dile getiren Erbaş, hacca gitmek için 14 yıldır bekleyen vatandaşların olduğuna dikkati çekti.
Hac ibadetinin İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mektep olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:
Toplantıya, ayrıca Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Eğitim Merkezleri Müdürü İyad Muhammed Fadul ile 422 kafile başkanı katıldı.