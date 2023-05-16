|
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hac organizasyonları içerisinde en iyi olmaya gayret ediyoruz

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da "2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya katılan Erbaş'ın, burada yaptığı konuşmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapıldı. Erbaş, hac organizasyonları içerisinde Türkiye olarak her zaman en iyi olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

16:30 . 16/05/2023 Salı
AA
2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen, "2023 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı"na katılan Erbaş'ın, burada yaptığı konuşmaya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama yapıldı.


Açıklamaya göre, Erbaş konuşmasında hac yolculuğunun müminler için özlemlerin en büyüğü, kavuşmaların en heyecanlısı ve yolculukların en hayırlısı olduğunu belirtti.


On binlerce vatandaşın yıllarca süren heyecanlı bekleyişlerinin ardından ibadetlerini yerine getirmek üzere, İslam'ın doğduğu topraklara doğru yola çıkmaya hazırlandığını dile getiren Erbaş, hacca gitmek için 14 yıldır bekleyen vatandaşların olduğuna dikkati çekti.



Bu vatandaşların hacca yapacakları kutlu yolculukta hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erbaş, hac gibi büyük organizasyonların büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğini aktardı. Erbaş,
"Dünyadaki bütün İslam ülkelerinden, Müslümanların azınlıkta bulunduğu ülkelerden milyonlarca hacı gelmekte, yüzlerce organizasyon yapılmakta ama bütün bu organizasyonlar içerisinde Türkiye olarak her zaman en iyi olmanın gayreti içerisindeyiz."
ifadelerini kullandı.

Başkanlığın hac organizasyonu hususunda aynı zamanda İslam ülkelerine de örnek teşkil ettiğini, yıllar geçtikçe kendini yenileyip, bir önceki seneden daha iyi hizmet üretebilmenin gayreti içerisinde olduğunu vurgulayan Erbaş,
"İslam düşüncesinin ve Müslüman hayatının temel ilkelerine bünyesinde toplayan hac, ulusal ve uluslararası etkileriyle kardeşlik ve birliktelik ruhunu dinamik biçimde yaşatan Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde bulunduğu küresel bir kongredir."
değerlendirmesini yaptı.


Hac ibadetinin İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mektep olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:


"Bizlere birtakım semboller üzerinden yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretme noktasında da çok önemli bir fonksiyonu vardır. Maddi hazların öne çıkarıldığı, manevi değerlerin ötekileştirilerek kişisel arzu ve hayatın odağına yerleştirildiği günümüzde hac ibadeti, insanı merkeze alan değerleriyle ayrı bir önem kazanmaktadır."

Toplantıya, ayrıca Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Eğitim Merkezleri Müdürü İyad Muhammed Fadul ile 422 kafile başkanı katıldı.




#Diyanet işleri Başkanlığı
#Ali Erbaş
#Hac ve Umre Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları