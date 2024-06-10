Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke’de 'Büyük Hac Sempozyumu'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in, tvnet'ten canlı yayınlanan Mekke'deki özel röportajına konuk oldu. Hac ibadeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hacı adaylarına sunduğu hizmetler hakkında bilgi veren Erbaş, Gazze'de devam eden soykırım hakkında da birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Terör devleti İsrail'in Filistin'de yıllardır sürdürdüğü soykırım ve zulmün sona ermesinin Müslümanların uyanmasından ve birlik olmasından geçtiği ifade eden Diyanet İşleri Başkanı, "Şu an 76 yıl oldu Kudüs işgal edileli. Zulüm artıyor. Rabbimden umudum bu seferki işgal 88 yıl sürmeyecek inşallah." dedi. Zalimlerin yenilmesi için daha güçlü olunması gerektiğini söyleyen Ali Erbaş, "Ülkemiz ne kadar çok güçlenir, birlik ve beraberlik içinde olursa dünya mazlumlarının zulümden kurtulması o kadar hızlanır." dedi.