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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke’de 'Büyük Hac Sempozyumu'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından düzenlenen “Büyük Hac Sempozyumu”na iştirak etti.

17:39 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Mekke Kongreler Merkezinde düzenlenen sempozyum kapsamında
Suudi Arabistan
Hac ve Umre Bakanı
Dr. Tevfik er-Rabia
ile de bir araya gelen Başkan Erbaş, görüşmede, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.


Çok sayıda Müslüman ülkeden idareci, akademisyen, hukukçu ve düşünce insanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.




Ali Erbaş: Filistin'deki işgalin son bulması Müslümanların uyanışı ve güçlerini birleştirmesine bağlı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in, tvnet'ten canlı yayınlanan Mekke'deki özel röportajına konuk oldu. Hac ibadeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hacı adaylarına sunduğu hizmetler hakkında bilgi veren Erbaş, Gazze'de devam eden soykırım hakkında da birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Terör devleti İsrail'in Filistin'de yıllardır sürdürdüğü soykırım ve zulmün sona ermesinin Müslümanların uyanmasından ve birlik olmasından geçtiği ifade eden Diyanet İşleri Başkanı, "Şu an 76 yıl oldu Kudüs işgal edileli. Zulüm artıyor. Rabbimden umudum bu seferki işgal 88 yıl sürmeyecek inşallah." dedi. Zalimlerin yenilmesi için daha güçlü olunması gerektiğini söyleyen Ali Erbaş, "Ülkemiz ne kadar çok güçlenir, birlik ve beraberlik içinde olursa dünya mazlumlarının zulümden kurtulması o kadar hızlanır." dedi.



#Ali Erbaş
#Suudi Arabistan
#Dr. Tevfik er-Rabia
#Diyanet
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