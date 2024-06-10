Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke’de 'Büyük Hac Sempozyumu'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Mekke Kongreler Merkezinde düzenlenen sempozyum kapsamında
Suudi Arabistan
Hac ve Umre Bakanı
Dr. Tevfik er-Rabia
ile de bir araya gelen Başkan Erbaş, görüşmede, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Çok sayıda Müslüman ülkeden idareci, akademisyen, hukukçu ve düşünce insanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.
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1 saat önce