Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklaması: Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık

"Bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına yapılması gereken en önemli şey bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır. Bu açıdan yüce dinimiz İslam bize, Allah'a kullukta güzel ahlak ile insani değerlerde buluşmayı öğretir. Yani Kur'an'ın temel hedefi, en özlü ve açık ifadesiyle güzel ahlaka sahip insan, toplum ve dünya inşa etmektir.