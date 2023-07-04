Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan vekaletle kurban kesimi açıklaması: Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesimi organizasyonu kapsamında bağışlanan 745 bin 535 kurban hissesinin Diyanet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Mekke'den video konferansla katıldığı "Geleneksel Personel Bayramlaşması" programı kapsamında, başkanlık merkez teşkilatında görev yapan personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bayramların Allah'ın kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimleri olduğunu belirten Erbaş, bayramların sevgi, kardeşlik, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleri olduğunu dile getirdi.
'Kurban organizasyonumuzu yüzümüzün akıyla tamamladık'
Erbaş, Kurban Bayramı'nda başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'nin her yerine ve dünyanın ihtiyaç duyduğu her bölgesine yardım ettiklerini belirterek, bağışların hem Türk milletinin cömertliğini hem de halkın Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye olan güvenini gösterdiğini kaydetti.
'Güzel bir gelecek için yapılması gereken bir ahlak inşasıdır'
Bayramlaşmada, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da hazır bulundu.