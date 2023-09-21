Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alacak: İşte şartlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 91 sözleşmeli personel istihdam edecek. En az lise mezunu ve 60 KPSS Puanı ile personel alımı 19 şehir kontenjan dağılımı ve şartları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuruları için kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından adaylar başvuruların alınacağı tarihlere gözünü dikti. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilecek, hangi meslek gruplarından alım yapılacak?